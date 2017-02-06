Мінґареллі: ЄС надасть 9 мільйонів євро на підтримку переселенців на Дніпропетровщині

Європейський союз має намір надати 9 мільйонів євро на підтримку внутрішньо переміщених осіб в Дніпропетровській області. Про це в понеділок підтвердив посол ЄС в Україні Юґ Мінґареллі під час робочого візиту до Дніпра.

За його словами, підтримка проектів з підтримки переселенців здійснюватиметься міжнародними організаціями.

У понеділок він провів зустрічі з головою Дніпропетровської облдержадміністрації Валентином Резніченком, головою обласної ради Глібом Пригуновим та міським головою Дніпра Борисом Філатовим.

За підсумками зустрічей, сторони повідомили, що вже найближчим часом в Дніпропетровську область приїде європейська експертна команда з питань модернізації державного управління. Також вони поінформували про плани відкриття в Дніпрі вже наступного місяця Центру підтримки бізнесу.

За словами посла ЄС, дніпровським компаніям варто переорієнтуватися на європейські ринки. Співпраця з Європейським союзом, на думку Мінґареллі, допоможе побороти корупцію, залучити інвестиції та допомогти малим і середнім підприємствам.

«Ми хочемо допомогти вашому місту в розвитку та створенні малих і середніх підприємств. Для цього у нас є низка програм співпраці. Наприклад, плануємо відкрити у Дніпрі Центр підтримки бізнесу, який будеу Дніпровській торгово-промисловій палаті», – зазначив Мінґареллі.

Окрім того, за його словами, ЄС хоче посилити співпрацю між університетами та дослідницькими центрами регіону та європейських країн.

«У нас є низка програм, таких як «ТEMPUS» – обмін студентами та викладачами. Хочемо підтримати українських вчених», – сказав посол ЄС в Україні.

Візит посла ЄС а Україні до Дніпра розпочався у понеділок і триватиме 2 дні. У планах посла – відвідини поранених бійців, музею АТО, спілкування зі студентами.

Станом на листопад минулого року, на Дніпропетровщині зареєстровані 80 тисяч переселенців з Криму і Донбасу.