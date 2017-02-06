Штаб: на Донбасі сьогодні поранений військовий

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий поранений.

Як повідомляє прес-центр штабу, порушення режиму тиші з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксоване на всіх напрямках.

За даними штабу, на донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії, танків, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики неодноразово обстрілювали позиції українських військових біля Авдіївки.

На маріупольському напрямку, за даними військових, сепаратисти зі 122 міліметрової артилерії, гранатометів та мінометів різних калібрів обстріляли Новогригорівку, Лебединське, Широкине та Мар’їнку.

У штабі АТО зазначають, що на луганському напрямку по Новозванівці вогонь вів танк.

Бойовики з угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби Донецька, Ясинуватої, Макіївки, Докучаєвська, Зайцева. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що минулої доби українські військові порушили режим тиші два рази.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

З 29 січня на Донбасі спостерігалося загострення ситуації, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних. В останні дні біля Авдіївці спостерігається певне затишшя.