Захист директора української бібліотеки в Москві подав скаргу в ЄСПЛ

Захист директора Бібліотеки української літератури в Москві Наталії Шаріної, обвинуваченої в екстремізмі і розтраті, подав скаргу в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) на домашній арешт.

Як повідомив її адвокат Іван Павлов, захист вважає, що рішення про домашній арешт Шаріної є безпідставним, а умовами домашнього арешту було порушено її право на захист.

У листопаді минулого року Міщанський суд Москви почав розглядати по суті справу проти Наталії Шаріної.

Наталія Шаріна перебуває під домашнім арештом із жовтня 2015 року. Їй інкримінують порушення російського законодавства за статтями про розпалювання ненависті й ворожнечі, а також розтрату коштів.

Шаріну затримали після обшуку в бібліотеці, під час якого вилучили книги, визнані у Росії забороненими екстремістськими матеріалами.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав Шаріну політв’язнем.