Росія: стан Володимира Кара-Мурзи-молодшого стабілізується

Стан координатора громадської організації «Відкрита Росія» Володимира Кара-Мурзи- молодшого, госпіталізованого у Москві минулого тижня, дещо стабілізувався. Про це у розмові з російською службою Радіо Свобода 6 лютого повідомила дружина російського політика Євгенія.

За її словами, лікарі поставили Кара-Мурзі діагноз «гостра інтоксикація невстановленою речовиною». Коментарів самих лікарів Радіо Свобода отримати не вдалося.

«Залишається багато підводних каменів, які лікарі намагаються обійти, оскільки він довго перебував у критичному стані», – зазначила Євгенія Кара-Мурза.

При цьому, за її словами, лікарі не вважають нинішній стан політика наслідком його попередньої хвороби. Євгенія Кара-Мурза уточнила: після одужання її чоловік не приймав ніяких препаратів і його організм був «абсолютно здоровим».

Володимир Кара-Мурза залишається у стані штучної коми, у яку лікарі ввели його 3 лютого. Але вже вживаються перші медичні заходи щодо виведення пацієнта з цього стану.

2 лютого Кара-Мурза-молодший був госпіталізований з тими ж симптомами, що і в травні 2015 року. Тоді йому поставили діагноз «гостра ниркова недостатність». Після лікування він подав заяву до Слідчого комітету Росії про спробу замаху на вбивство з мотивів політичної й ідеологічної ненависті.