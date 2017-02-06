Прем’єр Ізраїлю закликає до нових санкцій щодо Ірану

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав запровадити нові санкції проти Ірану через його випробування ракет середньої дальності. Про це він заявив 6 лютого на зустрічі з британським прем’єр-міністром Терезою Мей.

Нетаньяху вважає, що таким чином Тегеран порушив ядерну угоду зі світовими країнами-лідерами.

Тереза Мей, своєю чергою, повідомила, що підтримує нормалізацію відносин з Іраном, але незадоволена поведінкою країни у регіоні.

Наступного тижня у Вашингтоні Біньямін Нетаньягу має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Перед поїздкою до Лондона 5 лютого Нетаньягу вкотре заявив про потребу співпраці трьох країн для протистояння «надзвичайній агресії, нахабству і зухвалості» Ірану.

Трамп раніше назвав ядерну угоду між Тегераном і державами-лідерами «катастрофою». Його адміністрація запровадила нові санкції проти Ірану 3 лютого після того, як Тегеран провів випробування балістичних ракет середньої дальності.

6 лютого речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва не згодна з коментарями Трампа, який назвав Іран «терористичною державою». Водночас він додав, що відмінності у позиціях США і Росії не мають заважати їм налагоджувати відносини.