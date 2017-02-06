В Івано-Франківську відкрили виставку творів Опанаса Заливахи

Близько 90 робіт багаторічного політв’язня-дисидента, лауреата Шевченківської премії, заслуженого художника України Опанаса Заливахи представили на виставці, яка відкрилася 6 лютого в Івано-Франківську.

Одночасно відбулася презентація альбому маловідомих творів Заливахи, упорядником якого є мистецтвознавець Мирослав Аронець. Книга побачила світ в івано-франківському видавництві «Місто-НВ», видана за кошти міського бюджету.

До альбому увійшли майже 120 репродукцій робіт митця, які надали музей мистецтв Прикарпаття і обласний музей визвольної боротьби імені Степана Бандери, Український музей у Нью-Йорку та приватні колекціонери. Створення альбому зайняло майже 5 років.

«Опанас Заливаха – це один з найвидатніших українських митців – це раз. Друге – це єдиний художник кінця ХХ століття, тема якого була одна: Україна, українська душа. Ця душа проявилася і у чумаках, і у Мамаях, і у портретах князів. Він цим жив, це цільна натура. Він був найбагатший чоловік душевно, образно, але найбідніший матеріально», – зазначив Радіо Свобода Мирослав Аронець.

Опанас Заливаха першим з українських художників порушив тему Голодомору, був в’язнем тоталітарного режиму. Обвинувачений у антирадянській агітації та пропаганді, відбув п’ять років у мордовських таборах.

Для Заливахи невід’ємні політична і творча складові, каже член Української Гельсінської спілки, журналіст Роман Гладиш, який вважає його своїм вчителем. «Це людина, якій я по-доброму заздрив, його силі духу, це людина, яка зробила себе українцем», – зазначає Гладиш.

Опанас Заливаха народився 26 листопада 1925 року на Харківщині. Правозахисник-шістдесятник. Лауреат премій імені Тараса Шевченка і Василя Стуса. Помер 24 квітня 2007 року, похований в Івано-Франківську.