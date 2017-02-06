В Авдіївці повстю відновлене тепло- і водопостачання – ДСНС

В Авдіївці Донецької області повністю відновили тепло- і водопостачання, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 20:30 6 лютого в Авдіївці відновлено тепло- та водопостачання для мешканців міста. До централізованого електропостачання підключені всі жителі Авдіївки», – мовиться у повідомленні.

Разом з тим, за інформацією ДСНС, електропостачання й досі відсутнє у 5 населених пунктах Ясинуватського району (селах Тоненьке, Північне, Веселе, Водяне і Кам’янка), розташованих біля Авдіївки.

У понеділок в Авдіївці також відновили роботу школи і дитсадки.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Протягом тижня в Авдіївці не було електропостачання. Були проблеми з водопостачанням – воду надавали за графіком. 5 лютого в Авдіївці вдалося відновити електропостачання.

В останні дні в Авдіївці спостерігається певне затишшя.