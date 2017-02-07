На Донбасі поранений один український воїн – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 6 лютого в зоні бойових дій був поранений один український військовий. Підтримувані Росією бойовики здійснили 78 обстрілів позицій Збройних сил України, вказують у штабі АТО.

Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями види озброєнь на всіх оперативних напрямках, відзначають українські військові.

Згідно з ранковим зведенням, позиції в районі Авдіївки були обстріляні зі 152-міліметрової артилерії, мінометів та іншої зброї. 122-міліметрову артилерію сепаратисти застосували в кількох місцевостях на Маріупольському напрямку, а також по Кримському на Луганщині, повідомляє штаб АТО.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілі на півдні контрольованої бойовиками території.

В угрупованні «ЛНР» повідомляють про чотири обстріли з боку ЗСУ – у районах сіл Сміле та Логвинове, селищ Донецький та Фрунзе.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.