У США апеляційний суд проведе 7 лютого слухання щодо імміграційного указу Трампа

У США окружний апеляційний суд у Сан-Франциско 7 лютого заслухає свідчення сторін у справі про рішення президента Дональда Трампа щодо обмежень на в’їзд до США.

Суд попросив юристів міністерства юстиції, а також штатів Вашингтон і Міннесота представити свої аргументи.

В оприлюдненому пізно ввечері 6 лютого прес-релізі міністерство юстиції США виступає за обмеження дії судового рішення, яке блокує дію указу Трампа.

Увечері 3 лютого суддя федерального суду у Сіетлі Джеймс Робарт припинив дію положень президентського указу Дональда Трампа, що передбачає 90-денну заборону на в’їзд до США громадян семи країн, безстрокове припинення допуску в країну сирійських біженців і 120-денну заборону на прийняття біженців із решти країн світу.

Судове розпорядження діє в масштабах всієї країни.

Президент США наполягає на тому, що заборона на в’їзд до США громадян семи переважно мусульманських країн та біженців необхідна для захисту від тероризму. Опоненти Трампа кажуть, що неконституційною є заборона в’їзду на релігійному ґрунті.