У Сирії страчені щонайменше 13 тисяч в’язнів – Amnesty International

Сирійський уряд несе відповідальність за страту щонайменше 13 тисяч людей і систематичні катування у військовій в’язниці поблизу Дамаска. Про це міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила 7 лютого.

Правозахисники задокументували страти, здійснені в період між 2011 і 2015 роками, і додали, що ця практика, ймовірно, все ще триває і є воєнним злочином. Amnesty International закликає ООН до розслідування цих повідомлень.

«Потерпілі є переважно цивільними особами, які вважаються такими, що виступають проти уряду», – ідеться в заяві правозахисників.

Щодо цих ув’язнених відбулися фіктивні судові процеси у військових судах, іноді ці люди були змушені робити зізнання під тортурами, твердять фахівці Amnesty International.

Розстріли, за даними правозахисної організації, проводилися таємно, загиблих ховали в братських могилах за межами столиці, а їхнім родинам не повідомляли про їхню долю.