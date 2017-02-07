Ведучий телеканалу Fox News відклав вибачення за слова «Путін – убивця»

Ведучий телеканалу Fox News Білл О’Рейлі відмовився вибачатися за слова про президента Росії Володимира Путіна як «убивцю».

«Адміністрація Путіна в Москві вимагає, щоб я, ваш покірний кореспондент, вибачився за слова, що старий Влад є вбивцею», – повідомив О’Рейлі під час свого телевізійного шоу, показаному пізно ввечері 6 лютого.

«Я працюю над цим вибаченням, але це може забрати деякий час. Можливо, ви захочете перевірити це зі мною десь у 2023-му», – сказав він.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков раніше 6 лютого назвав коментарі О’Рейлі «образливими і неприпустимими» і вказав, що Путін чекає на вибачення від «такої респектабельної телевізійної мережі», як телеканал Fox

У показаному 5 лютого інтерв’ю телеканалу Fox News інтерв’юер Білл О’Рейлі спитав Трампа, чи він поважає Путіна. Трамп відповів, що поважає, і що «краще ладнати з Росією, ніж ні». «Але ж він убивця, Путін – убивця», – сказав О'Рейлі. «Є багато вбивць. У нас є багато вбивць. Що ви думаєте? Наша країна настільки безневинна?» – відповів на це твердження Трамп.

Через таку відповідь президент США опинився під вогнем критики з боку як республіканців, так і демократів.

Опоненти Кремля кажуть, що Путін стоїть за вбивствами своїх критиків, таких як журналістка Анна Політковська, застрелена в 2006 році у під’їзді власного будинку чи політик Борис Нємцов, який був убитий у лютому 2015 року. Також критики Путіна вказують на атмосферу страху, яка супроводжувала в 1999 році прихід чинного російського лідера до влади – тоді внаслідок вибухів житлових будинків загинули сотні людей.