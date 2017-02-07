В Авдіївці тривають відновлювальні роботи – Жебрівський

У потерпілій внаслідок бойових дій Авдіївці тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Про це зранку 7 лютого у Facebook написав голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Ремонтуємо і відновлюємо не тільки тих 198 пошкоджень, яких місто зазнало за останній тиждень, але і всі руйнування, завдані Авдіївці від початку бойових дій на Донеччині з 2014 року. А таких об’єктів ми наразі нараховуємо близько 600», – вказав Жебрівський.

«У повному режимі працює фільтрувальна станція. Вода пішла в мережі міста», – додав він.

«Ніч в Авдіївці пройшла відносно спокійно. Поодинокі обстріли були по промзоні і околицях та по позиціях наших збройних сил», – відзначив керівник Донеччини.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Протягом тижня в Авдіївці не було електропостачання. Були проблеми з водопостачанням – воду надавали за графіком. 5 лютого в Авдіївці вдалося відновити електропостачання.