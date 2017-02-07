Біатлоністка Яна Бондар здобула «срібло» у мас-старті на Універсіаді

Українка Яна Бондар здобула срібну медаль в останньому для біатлоністок особистому старті на Універсіаді, яка триває в казахстанському місті Алмати. У гонці з масовим стартом Бондар пропустила вперед лише лідера головної команди Казахстану – Галину Вишневську.

Після чисто пройдених двох стрільб лежачи Бондар традиційно для себе не змогла впоратися зі «стійкою», закривши лише половину з 10 мішеней. Але висока швидкість дозволила українці обійти в змаганні за друге місце росіянку Ларису Кукліну та представницю Казахстану Єлизавету Бельченко.

Раніше українські біатлоністки здобули повний комплект нагород в особистих стартах, а в естафеті змішана команда стала третьою.

У біатлоні Україну на Універсіаді представляють переважно резервісти. Члени головної команди готуються до чемпіонату світу, який 9 лютого розпочнеться в австрійському Хохфільцені.