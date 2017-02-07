Парламент Ізраїлю дозволив легалізувати поселення на Західному березі Йордану

Парламент Ізраїлю 6 лютого схвалив закон, що дозволяє легалізувати нові поселення на Західному березі річки Йордан. Палестинці називають це рішення «узаконеною крадіжкою» і вважають його серйозною загрозою будь-яким мирним домовленостям.

Зміни дозволять Ізраїлю юридично закріпити за новими власниками ділянки, на яких ізраїльтяни вже збудували свої будинки. Йдеться про передачу цих земель в оренду нинішнім користувачам разом із виплатою компенсації палестинським власникам або наданням інших земельних ділянок.

Закон легалізує понад 3800 будинків, вказує група Peace Now, яка виступає проти зведення нових поселень на Західному березі Йордану.

Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що він підтримує політику Ізраїлю щодо поселень на Західному березі, цей підхід відрізняється від позиції його попередника Барака Обами.

Представник ООН з мирного процесу на Близькому Сході Микола Младенов заявив, що він «стурбований» законом, який може «значно зменшити перспективи арабо-ізраїльського миру».