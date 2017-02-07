У Росії вперше застосували норму про покарання за недонесення

Суд у російському місті Астрахані виніс перший вирок за недонесення про тероризм, повідомляють російські інформагенції.

Місцевий житель, Улугбек Гафуров, був визнаний винним, бо не повідомив, що знайомий йому громадянин Киргизстану був членом неназваного в судовому вердикті терористичного угруповання, що діє в Сирії та Іраку. Гафуров був оштрафований на 70 тисяч рублів (це понад 30 тисяч гривень).

6 лютого Астраханська обласна прокуратура заявила, що громадянин Киргизстану був ідентифікований як Равшан Акбаров. Він нещодавно був засуджений до восьми років позбавлення волі за участь у збройних формуваннях в 2015 році.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про кримінальну відповідальність за недонесення про злочин у липні 2016 року.