У Москві ФСБ затримала активіста Марка Гальперіна

Російського активіста Марка Гальперіна вранці 7 лютого затримали співробітники Федеральної служби безпеки Росії. Адвокат Сергій Бадамшин повідомив, що його відвезли на допит у справі про публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії.

Юрист пояснив, що справу порушили за фактом розміщення Гальперіним відеороликів, записаних на Красній площі Москви, активіст проходить у справі як свідок.

Бадамшин підтвердив, що оперативники виламали двері в квартиру Гальперіна в підмосковному Реутові.

14 січня Гальперіна разом з іншими активістами затримали в центрі Москви на акції на підтримку політв’язнів. Його повинні були судити за двома статтями адміністративного кодексу – про порушення порядку проведення мітингу і непокору законному розпорядженню співробітника поліції. Басманний суд Москви тоді назвав матеріали справи неповними і повернув їх у поліцію. Сам Гальперін вийшов на свободу 16 січня.