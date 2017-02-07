ГПУ: обшуки не пов’язані з політичною діяльністю Мосійчука

Обшуки, які проводить Генеральна прокуратура України 7 лютого, не пов'язані з політичною діяльністю народного депутата з фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука, заявляють в ГПУ.

Як написала у Facebook речниця генерального прокурора Лариса Сарган, обшуки проводить Головне слідче управління Генеральної прокуратури України. Подробиць вона не навела і пообіцяла надати їх пізніше.

Раніше Мосійчук написав у Facebook, що працівники ГПУ і СБУ прийшли обшукувати його громадську приймальню у Василькові на Київщині. За його словами, «переконавшись, що то дійсно приймальня народного депутата, вони вибачилися і пішли».

Водночас Мосійчук заявив, що силовики хочуть провести обшук і вдома в його адвоката Андрія Мамалиги.