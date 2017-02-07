На Закарпатті автобус зірвався з обриву, 4 людини постраждали – ОДА

Вранці 7 лютого пасажирський автобус, що виконував рейс «Ясіня – Ужгород», зірвався в 15-метровий обрив, внаслідок чого чотири людини постраждали, повідомляє влада Закарпаття.

За повідомленням, у трьох пасажирів – легкі травми, медичну допомогу надали і водієві, йому після шоку стало зле.

Як повідомляється на сайті Закарпатської облдержадміністрації, за попередніми даними, водій, перевищивши швидкість, не вписався в поворот, через що автобус з’їхав на узбіччя і перекинувся на бік.

«Висота обриву над Тисою в цьому місці становить понад 15 метрів. Автобус скотився вниз чотири метри і уперся в два дерева, це фактично і врятувало пасажирів», – повідомив керівник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Всього в автобусі перебувало 11 пасажирів.

На даний час автобус витягують із урвища, на місці працюють рятувальники і «швидкі».