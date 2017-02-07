ЄСПЛ присудив компенсацію за скаргами на заборону публічних акцій у Росії

Європейський суд з прав людини присудив майже 175 тисяч євро компенсації 23 росіянам, які поскаржилися на заборону проведення масових заходів в Росії і на перешкоди при їх узгодженні.

ЄСПЛ визнав дії російської влади порушенням права на свободу зібрань.

У числі заявників, які звернулися до суду – правозахисник Лев Пономарьов, лідер «Лівого фронту» Сергій Удальцов і ЛГБТ-активіст Кирило Непомнящий.

Всього в ЄСПЛ надійшли скарги на заборону і перешкоджання проведенню 28 акцій, в числі яких – заходи руху на захист свободи зібрань «Стратегія-31».