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07 Лютий 2017, Київ 12:18
Новини | Міжнародні

ЄСПЛ присудив компенсацію за скаргами на заборону публічних акцій у Росії

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Європейський суд з прав людини присудив майже 175 тисяч євро компенсації 23 росіянам, які поскаржилися на заборону проведення масових заходів в Росії і на перешкоди при їх узгодженні.

ЄСПЛ визнав дії російської влади порушенням права на свободу зібрань.

У числі заявників, які звернулися до суду – правозахисник Лев Пономарьов, лідер «Лівого фронту» Сергій Удальцов і ЛГБТ-активіст Кирило Непомнящий.

Всього в ЄСПЛ надійшли скарги на заборону і перешкоджання проведенню 28 акцій, в числі яких – заходи руху на захист свободи зібрань «Стратегія-31».

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