У Бахчисараї з-під арешту звільнили активіста Сейрана Салієва

В анексованому Росією Криму активіста Сейрана Салієва, затриманого 26 січня в Бахчисараї, звільнили з-під арешту, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За його словами, Салієва після 12-добового арешту відпустили на годину швидше, ймовірно, щоб «не створювати ажіотаж, який був при зустрічі Курбедінова».

Кримський адвокат Еміль Курбедінов, якого після 10 діб арешту звільнили 5 лютого, на своїй сторінці в Facebook повідомив, що їде додому до Салієва.

26 січня в Бахчисараї пройшов обшук в будинку кримськотатарського активіста Сейрана Салієва. За словами родичів, російські силовики шукали заборонену літературу. Салієва відвезли в підконтрольне Росії управління поліції. Пізніше його визнали винним за двома статтями (поширення екстремістських матеріалів і пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики або символіки екстремістських організацій) і заарештували на 12 діб.

Того ж дня був арештований і адвокат Еміль Курбедінов, який їхав до Салієва для надання юридичної допомоги. Курбедінов отримав 10 діб арешту за звинуваченням у поширенні екстремістських матеріалів. Приводом для цього стало те, що в 2013 році Курбедінов розмістив у соціальній мережі перепост інформації про мітинг «Хізб ут-Тахрір» в Сімферополі.

У Росії, яка незаконно анексувала Крим в 2014 році, ця організація є забороненою.