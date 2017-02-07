Рада не змогла ухвалити порядок денний на пленарний тиждень

Верховна Рада України не змогла ухвалити порядок денний на пленарний тиждень 7-10 лютого.

Депутати провели чотири голосування, проте жодного разу документ не отримав мінімально необхідної для ухвалення кількості голосів – 226 голосів.

Водночас після цього народні депутати розпочали розгляд законопроекту № 2009а «Про оцінку впливу на навколишнє середовище» з пропозиціями президента, цей документ депутати відправили на доопрацювання в комітет.

Також парламентарі ухвалили законопроект щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин (№2604).

Сьогодні голова Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив про відкриття шостої парламентської сесії восьмого скликання.