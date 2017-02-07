Президент Молдови прибув до Брюсселя на переговори з ЄС і НАТО

Президент Молдови Ігор Додон 7 лютого в Брюсселі має провести переговори з лідерами Європейського союзу і НАТО.

Як очікують, він зустрінеться з президентом Європейської ради Дональдом Туском, президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і верховним представником ЄС із закордонних справ Федерікою Могеріні. Крім того, в Додона запланована зустріч із заступником генсекретаря НАТО Роуз Ґотемюлер.

Раніше Додон заявляв, що хоче скасувати Угоду про асоціацію його країни з Євросоюзом, укладену 2014 року.

Крім того, він заявляв, що виступає проти підписаної в грудні угоди з НАТО про відкриття офісу альянсу в Кишиневі і що працюватиме для «відновлення дружніх відносин і стратегічного партнерства із Росією».

Минулого місяця Додон заявив, що Молдова не отримала вигоди від Угоди про асоціацію з ЄС і від своєї євроінтеграційної політики, і що більшість громадян країни підтримують інтеграцію до Євразійського економічного союзу під проводом Росії.

Згідно з даними Єврокомісії, експорт Молдови до ЄС між 2013 і 2015 роками зріс на 21 відсоток.

Ігор Додон, свого часу лідер Соціалістичної партії Молдови, переміг на президентських виборах минулого року, ведучи активну проросійську кампанію на тлі певного розчарування громадян Молдови діяльністю попередніх проєвропейських і прозахідних урядів, яким критики закидають зникнення суми приблизно в мільярд доларів із банків країни 2014 року.

У Молдові президентська посада передбачає мало владних повноважень, зовнішню політику вирішує уряд. Нині при владі в Молдові перебуває прозахідна коаліція, що твердо виступає за європейську інтеграцію країни, хоча Соціалістична партія має в нинішньому складі парламенту найбільше депутатів.