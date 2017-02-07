Бойовики заявляють про намір відновити діяльність заводу «Стирол» у Горлівці

Бойовики з угруповання «ДНР» заявляють про намір відновити діяльність фармацевтичного заводу «Стирол» у Горлівці.

«Зараз готується план запуску «Стиролу», – сказав лідер угруповання Олександр Захарченко, якого цитують сепаратистські сайти.

Завод «Стирол», який розташований у контрольованій проросійськими бойовиками Горлівці на Донеччині, припинив свою діяльність через бойові дії на Донбасі у 2014 році.

До 2014 року це підприємство входило до складу холдингу Ostchem, який входить до групи компаній Group DF Дмитра Фірташа. У цих компаніях наразі не коментують заяв бойовиків.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримувані Росією бойовиками.Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».