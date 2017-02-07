Саркозі може постави перед судом у справі про фінансування виборів

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі притягнуть до суду за звинуваченням у незаконному фінансуванні його передвиборної кампанії в 2012 році, повідомляють західні новинні агенції з посиланням на джерела в суді.

Слідчі заявляють, що Саркозі перевищив ліміт витрат на кампанію в 2012 році, що складав 22,5 мільйони євро. За версією слідства, махінації з документами проводили через PR-фірму «Бігмаліон».

Керівники компанії раніше визнали існування шахрайства і помилкові звіти, але Саркозі заперечує, що знав про перевитрати.

Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року. На президентських виборах 2012 року він програв кандидату від Соціалістичної партії Франсуа Олланду.

Саркозі претендував на висунення в президенти від правоцентристської партії «Республіканці» на виборах в нинішньому році, проте зайняв лише третє місце на праймеріз. Кандидатом став Франсуа Фійон, а Саркозі заявив про відхід з політики.