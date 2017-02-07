Посол Німеччини допускає проведення виборів на Донбасі до виведення військових формувань

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель припускає можливість проведення виборів на окупованій території Донбасу до виведення російських військових формувань. Про це він заявив в інтерв’ю агенції «РБК-Україна».

«Безсумнівно, вибори повинні відбутися у тих умовах, які будуть відповідати європейським стандартам. І тому безпека, як і інші вимоги до виборчого процесу, є необхідними умовами… Але необов’язково, що вибори на Донбасі можуть відбутися тільки тоді, коли там не буде російських військ або на кожній міській адміністрації буде вивішено український прапор», – сказав він.

За його словами, якщо Київ наполягає на умові відновлення контролю на Донбасі, то виходить, що Росія повинна виконати «майже всі ті положення, які від неї залежать».

«Якщо українська сторона наполягає на тому, щоб провести вибори після того, як вона повністю візьме під контроль ситуацію у Донецькій і Луганській областях, тоді це означає, що Росія повинна виконати майже всі ті положення, які від неї залежать, і тільки після цього почнеться виконання важливих для Росії вимог», – додав посол.

Але, наголосив він із цього приводу, «уявлення про те, що спочатку одна сторона повинна виконати практично всі вимоги, і тільки після цього інша сторона почне відповідати взаємністю – ці уявлення не реалістичні».



Повний текст читайте тут: уявлення про те, що спочатку одна сторона повинна виконати практично всі вимоги, і тільки після цього інша сторона почне відповідати взаємністю - ці уявлення не реалістичні.Повний текст читайте тут: https://daily.rbc.ua/ukr/show/ernst-rayhel-neobyazatelno-vybory-donbasse-1486395503.html



Повний текст читайте тут: уявлення про те, що спочатку одна сторона повинна виконати практично всі вимоги, і тільки після цього інша сторона почне відповідати взаємністю - ці уявлення не реалістичніПовний текст читайте тут: https://daily.rbc.ua/ukr/show/ernst-rayhel-neobyazatelno-vybory-donbasse-1486395503.html



Повний текст читайте тут: уявлення про те, що спочатку одна сторона повинна виконати практично всі вимоги, і тільки після цього інша сторона почне відповідати взаємністю - ці уявлення не реалістичніПовний текст читайте тут: https://daily.rbc.ua/ukr/show/ernst-rayhel-neobyazatelno-vybory-donbasse-1486395503.html



Повний текст читайте тут: уявлення про те, що спочатку одна сторона повинна виконати практично всі вимоги, і тільки після цього інша сторона почне відповідати взаємністю - ці уявлення не реалістичні.Повний текст читайте тут: https://daily.rbc.ua/ukr/show/ernst-rayhel-neobyazatelno-vybory-donbasse-1486395503.html



Повний текст читайте тут: уявлення про те, що спочатку одна сторона повинна виконати практично всі вимоги, і тільки після цього інша сторона почне відповідати взаємністю - ці уявлення не реалістичні.Повний текст читайте тут: https://daily.rbc.ua/ukr/show/ernst-rayhel-neobyazatelno-vybory-donbasse-1486395503.html

Водночас Київ наполягає, що спочатку має відбутися повернення ОБСЄ контролю за кордоном, а вже потім вибори та особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, які нині перебувають під контролем угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Російська сторона заявляла, що закон про «особливий статус» Донбасу мають ухвалити за так званою формулою Штайнмаєра, тобто щоб усі пункти Мінських домовленостей запроваджувалися всіма сторонами паралельно.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей і не має за ними ніяких зобов’язань, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.