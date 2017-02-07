В ЄС стурбовані через законопроекти, що можуть послабити боротьбу з корупцією в Україні

В Європейському союзі стурбовані через деякі законопроекти, що можуть послабити боротьбу з корупцією в Україні, заявив голова представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі.

«Прозорий і незалежний аудит НАБУ – ключовий. Міжнародна участь у ньому – правильний сигнал. 5430 йде в розріз цьому. Законопроект 5672 – менеджери державних підприємств не мають уникати подання електронних декларацій. 5672 – не добрий», – йдеться в повідомленні представництва ЄС в Україні у Twitter.

Законопроект номер 5430, авторами якого є троє народних депутатів Ігор Луценко, Віталій Купрій і Юрій Левченко, був зареєстрований у парламенті України 18 листопада 2016 року. Автори документа пропонують заборонити не громадянам України брати участь у комісіях, що контролюють діяльність Національного антикорупційного бюро.

Запропонований групою депутатів законопроект номер 5672 зареєстрований у Верховній Раді 19 січня. За словами голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, «по суті, законопроект звужує коло осіб, які мають подавати електронні декларації. Зокрема, можливість не декларувати свої статки можуть отримати керівники та менеджери державних підприємств, через які тільки у 2014 році з України вивели щонайменше 110 мільярдів гривень».