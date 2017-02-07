Уряд знизив соцнормативи на теплопостачання, електрику і газ з 1 травня

Кабінет міністрів України знизив соціальні нормативи на користування послугами ЖКГ з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв домогосподарствами. Відповідне рішення від 6 лютого 2017 року опубліковане на урядовому порталі.

Уряд переглянув соціальні нормативи використання теплопостачання, електрики та газу.

Відповідно до постанови, уряд встановив соцнормативи теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) абонентами, житлові будинки яких обладнані будинковими або квартирними приладами обліку: з 0,0548 до 0,0431 гігакалорії на квадратний метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період.

Електричної енергії для індивідуального опалення: з 65 до 51 кВт·г (кіловат-година) на 1 квадратний метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період.

В уряді визначили соціальний норматив споживання природного газу для індивідуального опалення: з 5,5 до 5,0 куб. метра на квадратний метр опалювальної площі на місяць в опалювальний період.

Також Кабмін переглянув коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електроенергії, природного газу та інших видів палива на потреби опалення у багатоповерхових будинках.

У Кабміні зазначають, що це рішення не передбачає перерахунку нинішніх розмірів субсидій, оскільки набирає чинності з 1 травня 2017 року.

З 1 лютого в Україні зростають тарифи на водопостачання для всіх споживачів та на електроенергію – для підприємств і організацій, у березні вартість електроенергії має збільшитися для населення.