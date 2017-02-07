Верховний суд Білорусі підтримав екстрадицію блогера до Азербайджану

Верховний суд Білорусі визнав законною постанову про екстрадицію блогера Олександра Лапшина в Азербайджан. Таким чином суд відхилив скаргу блогера.

Лапшина затримали в Мінську в середині грудня за запитом про екстрадицію з Азербайджану. Там його звинувачують у незаконному відвідуванні сепаратистського регіону Нагірного Карабаху 2011 і 2012 року без отримання згоди офіційного Баку і закликах до визнання його самопроголошеної «незалежності», оприлюднених в інтернеті 2016 року. Його дії розслідують як підозрювані загрозу територіальній цілісності Азербайджану і незаконний перетин державного кордону.

У разі видачі, визнання винним і засудження йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі за азербайджанським законодавством.

Олександр Лапшин, громадянин Росії й Ізраїлю, живе в Москві і пише блог російською мовою на теми подорожей.

Комітет на захист журналістів із Нью-Йорка закликав Мінськ безумовно звільнити Лапшина, заявивши, що його не можна карати за висловлювання своїх думок і відвідини спірного регіону.