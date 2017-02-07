Уряд: повне блокування поставок вугілля з зони АТО приведе до вимкнень світла

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик допускає можливість так званих віялових вимкнень електроенергії наприкінці березня в разі повного блокування постачання енергетичного вугілля з окупованих територій на сході.

За словами міністра, запасів антрацитового вугілля вистачить для роботи ТЕС до кінця зими і в разі повної блокади, запаси до кінця березня будуть фактично на нулі.

«На тих запасах, які у нас є, ми можемо протриматися до кінця березня 2017 року, але антрацитова група може поставлятися з ПАР, Австралії, Китаю чи США, час поставки з яких становить мінімум 50-55 днів, тому цей розрив – його доведеться компенсувати, і компенсація можлива лише за рахунок обмеження генерації», – сказав Насалик.

Як заявив міністр, блокування поставок вугілля має вирішуватися «не законом сили, а силою закону». За його словами, міністерство готове відмовитися від вугілля з окупованих територій лише у разі ухвалення відповідного рішення на державному рівні.

Минулого місяця активісти, серед яких ветерани АТО, розпочали блокаду залізниці «Луганськ-Лисичанськ-Попасна» з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Серед координаторів блокади – колишні очільники добровольчих батальйонів «Донбас» та «Айдар».

Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляв, що блокування ділянки залізниці на Луганщині може призвести до проблем енергопостачання.