Група депутатів оголосила бойкот послу Німеччини після його заяви про вибори на Донбасі

Група народних депутатів оголосила бойкот послу Німеччини в Україні Ернсту Райхелю після його заяви про вибори на Донбасі.

«До 25-річчя відкриття посольства Німеччини в Україні, яке саме сьогодні відзначається, посол запросив на прийом дуже багатьох депутатів, поважних гостей. Ми вважаємо, що маємо бойкотувати цей захід і сьогодні не йти на прийом до німецького посла», – заявила голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко.

Вона заявила, що таким чином буде висловлена «принципова позиція».

При цьому Гопко назвала заяву посла Німеччини його особистою позицією.

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель в інтерв’ю агенції «РБК-Україна» припустив можливість проведення виборів на окупованій території Донбасу до виведення російських військових формувань.

Київ наполягає, що спочатку має відбутися повернення ОБСЄ контролю за кордоном, а вже потім вибори та особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, які нині перебувають під контролем угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Російська сторона заявляла, що закон про «особливий статус» Донбасу мають ухвалити за так званою формулою Штайнмаєра, тобто щоб усі пункти Мінських домовленостей запроваджувалися всіма сторонами паралельно.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей і не має за ними ніяких зобов’язань, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.