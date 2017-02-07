ГПУ про обшуки у Мосійчука і адвокатів: слідчі дії пов’язані з захопленням приміщень у Києві

У Генеральній прокуратурі заявляють, що сьогоднішні обшуки не мають стосунку до народного депутата Ігоря Мосійчука або адвокатської діяльності, а пов’язані з фактом захоплення приміщень площею 2,5 тисячі квадратних метрів у Києві.

Як повідомляє прес-служба відомства, силовики на підставі рішення суду провели понад десять обшуків, у тому числі за фактичним місцем проживання адвокатів.

У ГПУ наголошують, що ці обшуки не мали будь-якого стосунку безпосередньо до адвокатської діяльності Леоніда Сівакова й Андрія Мамалиги.

Генпрокуратура заявляє про розслідування протиправне відчуження майна одного з підприємств та зловживання службовим становищем службовими особами реєстраційної служби міськрайонного управління юстиції Київської області.

Раніше народний депутат з фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук написав на своїй сторінці у Facebook, що працівники ГПУ і СБУ прийшли обшукувати його громадську приймальню у Василькові на Київщині. За його словами, «переконавшись, що то дійсно приймальня народного депутата, вони вибачилися і пішли».

Водночас Мосійчук заявив, що силовики хочуть провести обшук і вдома в його адвоката Андрія Мамалиги. Адвокат, у свою чергу, заявив, що Генеральна прокуратура проводить обшуки також у адвоката Сівакова.