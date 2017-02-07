Меркель закликає Путіна сприяти припиненню насильства на Донбасі

Канцлер Німеччини Анґела Меркель у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його використати свій вплив на сепаратистів на сході України, щоб покласти край насильству там, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

«Розмова була знову зосереджена на становищі на сході України і на подальшому виконанні мінських домовленостей. У зв’язку з нещодавньою ескалацією на Донбасі, що призвела до численних людських жертв, обидва співрозмовники висловили сподівання, що бойові дії скоро вщухнуть повністю і надовго. Канцлер закликала президента Росії вплинути на сепаратистів із цього огляду», – повідомив Штеффен Зайберт.

За його словами, канцлер Німеччини і президент Росії дійшли спільної думки, що для забезпечення режиму припинення вогню необхідно докласти нових зусиль, і закликали своїх міністрів закордонних справ і зовнішньополітичних радників залишатися у «близькому контакті».

Тим часом, у Кремлі вкотре звинуватили владу України у «намірі зірвати реалізацію мінських домовленостей». За повідомленням прес-служби російського президента, Путін і Меркель під час телефонної розмови закликали до негайного відновлення перемир’я на сході України.

За даними ООН, майже 10 тисяч людей загинули внаслідок клонфлікту між укарїнськими урядовими силами і підтримуваними Росією бойовиками на сході України від його початку в квітні 2014 року.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.