Рада не змогла розглянути звернення до міжнародної спільноти щодо ситуації на Донбасі

Верховна Рада не змогла включити у порядок денний і розглянути постанову-звернення до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Росії проти України.

За включення постанови до порядку денного депутати голосували двічі, алеце питання не набрало мінімально необхідної кількості голосів –226 голосів.

У цьому звернені, зокрема, йдеться про заклик до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій вжити заходи, спрямовані на попередження подальшої ескалації збройної агресії Росії проти України та її припинення, а також про заклик ОБСЄ сприяти дотриманню Росією режиму припинення вогню на Донбасі, зокрема біля Авдіївки.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Протягом тижня в Авдіївці не було електропостачання. Були проблеми з водопостачанням – воду надавали за графіком. Наразі ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей і не має за ними ніяких зобов’язань, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.