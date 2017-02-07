Вибух біля суду в Кабулі: 20 людей загинули

Щонайменше 20 людей, серед яких жінки і діти, загинули внаслідок вибуху біля будівлі Верховного суду Афганістану в Кабулі, повідомляє Міністерство охорони здоров’я країни.

Речник міністерства повідомив, що ще 41 людина поранена, поліція вказувала дані про 48 поранених.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що смертник активував вибухівку в той час, як працівники суду сідали в автобус, щоб їхати додому.

Ніхто поки що не взяв на себе відповідальність за напад.

Поліція заблокувала дорогу довкола будівлі, де почали збиратися родичі працівників. На місце прибули «швидкі» і пожежники.

Минулого місяця внаслідок подвійного вибуху, організованого «Талібаном» поблизу будівлі парламенту в Кабулі, загинули щонайменше 30 людей, поранені – 80.