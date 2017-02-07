У НБУ не бачать загрози в присутності російських банків в Україні

Національний банк України не вбачає загрози в присутності російських банків на українському банківському ринку.

«Для них сьогодні є два можливих шляхи: або знайти собі нового власника, або поступово скорочувати обсяги присутності на банківському ринку», – сказала заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

Вона зазначила, що хоча російські банки наразі докапіталізовано за рахунок конвертації в капітал раніше залучених ресурсів материнських банків, подальше розширення їхнього бізнесу у зв'язку з санкціями є проблематичним.

«Докапіталізація їх відбулася переважно за рахунок конвертації раніше залучених материнських ресурсів в капітали. Тому, враховуючи санкції, які сьогодні є, говорити про потенційну майбутню докапіталізацію ми не можемо, а значить, ніякого розвитку не може бути, тому що нарощування активів потребує додаткового капіталу», – додала Рожкова.

Наприкінці січня у Києві активісти політичної партії «Національний корпус» заявили про початок кампанії з закриття російських банків, які працюють в Україні. Активісти пікетували центральні офіси дочірніх компаній російських банків «Сбербанк Росії», «Промінвестбанк», «ВТБ-Банк», «БМ-Банк» та «Альфа-Банк».

Від квітня 2014 року після російської анексії Криму на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

У січні 2015 року Верховна Рада визнала Росію державою-агресором.