МЗС України запросило посла Німеччини для роз’яснень щодо його заяв про Донбас

Міністерство закордонних справ України запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання на Донбасі. Про це Радіо Свобода повідомила керівник прес-служби МЗС Олена Ващенко.

«Посла Німеччини запрошено до Міністерства закордонних справ для отримання пояснень щодо його висловлювань, які раніше були опубліковані в його інтерв’ю виданню «РБК Україна», – пояснила Ващенко.

В інтерв’ю виданню «РБК Україна» посол ФРН Ернст Райхель, коментуючи питання щодо можливостей проведення виборів на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу, заявив, що відсутність російських військ не є обов’язковою умовою проведення виборів на Донбасі. Він наголосив, що вибори мають відбутися в умовах, що відповідають європейським стандартам, і тому безпека є однією з ключових умов.

«Але необов’язково, що вибори на Донбасі можуть відбутися тільки тоді, коли там не буде російських військ або на кожній міської адміністрації буде вивішено український прапор», – цитують у «РБК Україна» слова посла Райхеля.

Заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook заявила, що разом з іншими депутатами вимагає пояснень від самого посла, чия думка, за її словами, іде «врозріз з мінськими угодами, їхнім першочерговим безпековим блоком, який вимагає негайного припинення вогню і виведення іноземних військ». «Німецьких військ на Донбасі немає, а от російські є, вони є іноземними, Україна – не Росія, і ці війська мають піти геть», – наголосила Геращенко.

Група народних депутатів оголосила бойкот послу Німеччини в Україні Ернсту Райхелю після його заяви про вибори на Донбасі. «До 25-річчя відкриття посольства Німеччини в Україні, яке саме сьогодні відзначається, посол запросив на прийом дуже багатьох депутатів, поважних гостей. Ми вважаємо, що маємо бойкотувати цей захід і сьогодні не йти на прийом до німецького посла», – заявила голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко.