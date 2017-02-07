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07 Лютий 2017, Київ 16:48
Новини | Політика

МЗС України запросило посла Німеччини для роз’яснень щодо його заяв про Донбас

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Міністерство закордонних справ України запросило посла Німеччини Ернста Райхеля для пояснень через його заяви щодо врегулювання на Донбасі. Про це Радіо Свобода повідомила керівник прес-служби МЗС Олена Ващенко.

«Посла Німеччини запрошено до Міністерства закордонних справ для отримання пояснень щодо його висловлювань, які раніше були опубліковані в його інтерв’ю виданню «РБК Україна», – пояснила Ващенко.

В інтерв’ю виданню «РБК Україна» посол ФРН Ернст Райхель, коментуючи питання щодо можливостей проведення виборів на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу, заявив, що відсутність російських військ не є обов’язковою умовою проведення виборів на Донбасі. Він наголосив, що вибори мають відбутися в умовах, що відповідають європейським стандартам, і тому безпека є однією з ключових умов.

«Але необов’язково, що вибори на Донбасі можуть відбутися тільки тоді, коли там не буде російських військ або на кожній міської адміністрації буде вивішено український прапор», – цитують у «РБК Україна» слова посла Райхеля.

Заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook заявила, що разом з іншими депутатами вимагає пояснень від самого посла, чия думка, за її словами, іде «врозріз з мінськими угодами, їхнім першочерговим безпековим блоком, який вимагає негайного припинення вогню і виведення іноземних військ». «Німецьких військ на Донбасі немає, а от російські є, вони є іноземними, Україна – не Росія, і ці війська мають піти геть», – наголосила Геращенко.

Група народних депутатів оголосила бойкот послу Німеччини в Україні Ернсту Райхелю після його заяви про вибори на Донбасі. «До 25-річчя відкриття посольства Німеччини в Україні, яке саме сьогодні відзначається, посол запросив на прийом дуже багатьох депутатів, поважних гостей. Ми вважаємо, що маємо бойкотувати цей захід і сьогодні не йти на прийом до німецького посла», – заявила голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко.

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