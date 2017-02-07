Нацгвардія направила військових в Олевськ через ситуацію з видобутком бурштину

Національна гвардія направила військовослужбовців в Олевськ на Житомирщину через загострення ситуації з нелегальним видобутком бурштину.

«У зв’язку із загостренням ситуації з незаконним видобутком бурштину в місто Олевськ Житомирської області відправлені військовослужбовці першої бригади оперативного призначення Національної гвардії України», – повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

У відомстві зазначають, що разом з поліцейськими нацгвардійці забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок, попереджатимуть випадки незаконного вивезення лісо-пило-матеріалів, металобрухтута бурштину.

За даними МВС, протягом 2016 року на території Житомирської області силовики виявили 10 фактів видобутку бурштину сирцю, тоді затримали 50 людей, вилучили чотири мотопомпи.

Напередодні в Олевському районі силовики затримали двох чоловіків за підозрою у нелегальному видобутку бурштину.

16 січня на Житомирщині в центрі міста Олевськ озброєні пістолетами та гвинтівками люди вчинили стрілянину. У результаті події поранені кілька десятків людей, одна людина внаслідок вогнепального поранення померла. 23 січня померла ще одна людина. За даними поліції, суд обрав запобіжний захід для п’ятьох учасників стрілянини: четверо – під вартою, ще один чоловік перебуває під домашнім арештом.

Житомирська поліція відкрила кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація події – замах на вбивство та хуліганство.