Саркозі постане перед судом у справі про фінансування виборів – прокуратура

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі притягують до суду за звинуваченням у незаконному фінансуванні його передвиборної кампанії в 2012 році. Про це 7 лютого повідомила паризька прокуратура.

За повідомленням, крім Саркозі, перед судом постануть ще 13 людей.

Слідчі заявляють, що Саркозі перевищив ліміт у 22,5 мільйони євро витрат на кампанію в 2012 році. За версією слідства, махінації з документами проводили через PR-фірму «Бігмаліон».

Адвокат Саркозі заявив, що подасть апеляцію на рішення.

Керівники PR-компанії раніше визнали існування шахрайства і помилкові звіти, але Саркозі заперечує, що знав про перевитрати.

Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року. На президентських виборах 2012 року він програв кандидату від Соціалістичної партії Франсуа Олланду.

Саркозі претендував на висунення в президенти від правоцентристської партії «Республіканці» на виборах в нинішньому році, проте зайняв лише третє місце на праймеріз. Кандидатом став Франсуа Фійон, а Саркозі заявив про відхід з політики.