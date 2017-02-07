Президент Румунії розкритикував уряд, але заявив про небажаність його відставки

Президент Румунії Клаус Йоханніс заявляє, що уряд соціал-демократів привів країну до «повномасштабної» політичної кризи, ухваливши документ, що послаблює покарання за корупцію.

7 лютого президент Румунії звернувся до обох палат парламенту, сказавши, що, на думку більшості громадян країни, Румунія рухається «у неправильному напрямку».

Йоханніс, однак, наголосив, що не бажає зміщення кабінету на чолі з прем’єр-міністром Соріном Ґріндяну або проведення дострокових виборів. За його словами, такі заходи не вирішать головної проблеми – не допоможуть боротьбі з корупцією. Йоханніс закликав членів уряду ухвалювати «відповідальні рішення».

Дехто із депутатів владної коаліції вигукували «Ганьба» і виходили під час виступу Йоханніса. Після його завершення опозиційні депутати стоячи аплодували президентові.

5 лютого уряд Румунії офіційно скасував указ, що викликав протести, які тривали майже тиждень і участь у яких взяли близько 600 тисяч людей у різних містах країни. Указ захистив би десятки політиків від судового переслідування через корупцію. Скасований документ дозволяв, зокрема, уникнути в’язниці посадовим особам, спійманим на хабарі в розмірі менш як 200 тисяч леїв (це приблизно 47 з половиною доларів чи майже 1 мільйон 300 тисяч гривень). Попри скасування указу, протести, зокрема з вимогою відставки прем’єр-міністра Соріна Ґріндяну, продовжилися.