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07 Лютий 2017, Київ 18:20
Новини | Політика

Клімкін проти чергових «виборчих фарсів під дулами російських автоматів»

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що «виборчі фарси під дулами російських автоматів» країні більше не потрібні.

«Два виборчі фарси під дулами російських автоматів – маємо дві окупаційні влади в окупованому Криму і на Донбасі. Фарсів досить», – написав Клімкін на своїй сторінці у Twitter 7 лютого.

Раніше в інтерв’ю «РБК-Україна» посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.

Міністерство закордонних справ України запросило посла для пояснень.

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