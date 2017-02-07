Клімкін проти чергових «виборчих фарсів під дулами російських автоматів»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що «виборчі фарси під дулами російських автоматів» країні більше не потрібні.

«Два виборчі фарси під дулами російських автоматів – маємо дві окупаційні влади в окупованому Криму і на Донбасі. Фарсів досить», – написав Клімкін на своїй сторінці у Twitter 7 лютого.

Раніше в інтерв’ю «РБК-Україна» посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.

Міністерство закордонних справ України запросило посла для пояснень.