Насалик заявляє про переговори щодо імпорту мільйона тонн вугілля антрацитової групи зі США

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик заявляє про переговори щодо поставки мільйона тонн вугілля антрацитової групи зі США.

«Я маю непідтверджену інформацію, що зараз ведуться перемови про поставку мільйона тонн вугілля антрацитової групи зі США до України… Через тиждень я буду знати про результат перемов. Вони ведуться на рівні приватного сектору, оскільки генерації, в основному, приватні. Я знаю, що така поїздка відбувається, про результати я поінформую», –сказав він.

За його словами, близько 35 % антрацитової групи, які Україна отримувала із зони бойових дій на Донбасі, замінили за рахунок технічних рішень.

«Ми перевиконали графік запасів енергетичного вугілля на складах. І навіть по антрацитовій групі у нас на 150 тонн більше, ніж планувалося накопичити», – повідомив міністр.

У листопаді минулого року в Міненерго повідомляли, що з 24 мільйонів тонн вугілля, які українська енергетика споживає на рік, понад 9 мільйонів – з вугілля антрацитової групи, всі поклади якого залишилися на непідконтрольній частині Донбасу.

Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика.