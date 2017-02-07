Грібаускайте: розгортання військ НАТО у Балтії посилює стратегію стримування

Президент Литви Далія Грібаускайте заявляє, що розгортання військ НАТО у країнах Балтії надсилає «чіткий сигнал», що військовий альянс залишається «сильним і об’єднаним». Про це вона заявила 7 лютого під час церемонії прийому німецького батальйону у литовському місті Рукла.

Німецький батальйон у Литві очолюватиме натовський контингент, до якого входять військові з Бельгії, Нідерландів і Франції. Навесні цього року він має налічувати 1 тисяч 200 солдатів.

«Розгортання військ є посиленням стратегії стримування НАТО, зважаючи на нинішнє нарощування військ вздовж наших кордонів і агресивні дії у нашому регіоні», – зазначила Далія Грібаускайте.

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Лаєн, яка також була присутня на церемонії, наголосила, що військове розгортання чітко свідчить, що Литва не одна.

Батальйони НАТО також мають бути розгорнуті у Польщі, Латвії й Естонії. Таке рішення було ухвалене через занепокоєння цих країн щодо можливої агресії Москви, яке посилилося після російської анексії українського Криму у березні 2014 року.

Москва заперечує нарощування сил вздовж кордонів.