МОН анулювало ліцензії вишів, які розташовані на непідконтрольній Києву території

Міністерство освіти і науки анулювало ліцензії вищих навчальних закладів, які розташовані на непідконтрольній українській владі території Донбасу й Криму.

Як повідомляє прес-служба міністерства, акредитаційна комісія рекомендувала МОН анулювати ліцензії на здійснення освітньої діяльності таких закладів.

1 лютого 2017 року міністерство затвердило перелік ВНЗ, які позбавлені ліцензій, тобто є нелегітимними і не мають права займатися освітньою діяльністю.

У МОН зазначають, що впродовж 2014-16 років з Донецької, Луганської областей і Криму переміщені майже 20 вищих навчальних закладів, які нині працюють на підконтрольній Україні території. Зокрема, торік на базі цих та інших вишів розпочали діяльність 40 освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна», до яких під час вступної кампанії звернулися близько 3350 людей.

У 2014 році після анексії Росією Криму на частині Донбасу триває збройний конфлікт.