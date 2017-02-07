Турчинов: Росія активно перекидає на Донбас військову техніку

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що останнім часом Росія активізувала перекидання на територію окупованого Донбасу військової техніки, зброї та військовослужбовців.

За його словами, військова техніка, зброя та паливно-мастильні матеріали завозяться організовано й планомірно майже щоденно.

«Через неконтрольовану частину українсько-російського кордону з території РФ завозиться велика кількість військової техніки, танків, реактивних систем залпового вогню», – сказав Турчинов, якого цитує прес-служба РНБО.

Він припускає, що це може свідчити про готовність Росії до подальшої ескалації бойових дій на Донбасі.

Наразі російська сторона цих заяв не коментувала, проте раніше неодноразово відкидала заяви про причетність до військової підтримки бойовиків.

Минулого тижня на Донбасі, зокрема біля Авдіївки, спостерігалося загострення, зараз ситуація дещо нормалізувалася.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Тоді влада України оголосила проведення антитерористичної операції на частині територій Донецької і Луганської областей. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримувані Росією бойовиками. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».