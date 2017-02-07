Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти через ескалацію на Донбасі

Верховна Рада звернулася до парламентів іноземних держав і міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Росії ії проти України.

У зверненні Верховна Рада закликає парламенти іноземних держав та міжнародні організації засудити Росію за порушення режиму припинення вогню, «навмисну руйнацію міста Авдіївка та варварські напади на об’єкти, необхідні для виживання цивільного населення».

Депутати також закликали парламенти іноземних держав та міжнародні організації вжити заходи, спрямовані на попередження подальшої ескалації збройної агресії Росії проти України та її припинення.

За ухвалення цієї постанови проголосували 258 народних депутатів за мінімально необхідних 226, хоча під час ранкового засідання Верховної Ради депутати після двох невдалих спроб не змогли внести цю постанову-звернення до порядку денного.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Протягом тижня в Авдіївці не було електропостачання. Були проблеми з водопостачанням – воду надавали за графіком. Наразі ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці бойовиків на Донбасі й вимагають від неї виконання Мінських угод. Росія, однак, заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей і не має за ними ніяких зобов’язань, і відкидає звинувачення у підтримці сепаратистів.