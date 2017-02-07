Рада ухвалила закон щодо держпідтримки дітей, які проживають на Донбасі



Верховна Рада ухвалила законопроект щодо державної підтримки дітей, які постійно проживають у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткненняу зонібойових дій на Донбасі. За ухвалення законопроекту № 5089 проголосували 269 народних депутатів за мінімально необхідних 226.

Документом пропонується забезпечити державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних і комунальних навчальних закладах дітям, які постійно проживають у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, на рівні з іншими категоріями соціально вразливих дітей.

У пояснювальній записці вказується, що підтримка передбачатиме комплекс заходів (зокрема, повна або часткова оплата навчання, безкоштовне надання підручників, стипендіальне забезпечення, безкоштовне забезпечення проживання в гуртожитках), такі заходи і умови їх надання визначатиме Кабмін.

За даними авторів законопроекту, наразі в населених пунктах, які розташовані на лінії зіткнення, проживають на території Донецької області приблизно 22 тисячі, а Луганської області – приблизно 25,5 тисяч дітей віком від народження до 17 років.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Низка населених пунктів Донбасу, зокрема Донецьк і Луганськ, окуповані підтримувані Росією бойовиками. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає.