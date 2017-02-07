Штаб: сьогодні на Донбасі поранені двоє військових

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі двоє українських військових поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, порушення режиму тиші з боку підтримуваних Росією бойовиків зафіксовані на всіх напрямках.

«На донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Луганське, Невельське, Кам’янку, Верхньоторецьке. В районі Авдіївки по наших позиціях вогонь вів танк», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на маріупольському напрямку бойовики обстрілювали з артилерії та мінометів Талаківку й Гнутове, з мінометів – Новотроїцьке, а з гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Лебединське та Березове, по Павлополю вогонь вів БТР.

У штабі зазначають, що на луганському напрямку сепаратисти з мінометів обстріляли Троїцьке.

Бойовики з угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах минулої доби Донецька, села Спартак, Докучаєвська. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що минулої доби українські військові порушили режим тиші чотири рази.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

З 29 січня на Донбасі спостерігалося загострення ситуації, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних. В останні дні біля Авдіївці спостерігається певне затишшя.