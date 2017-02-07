СБУ: у київському банку викрили розкрадання 100 мільйонів гривень рефінансування

Служба безпеки України заявляє, що силовики викрили розкрадання власниками і топ-менеджментом одного з київських банків понад ста мільйонів гривень, виділених Нацбанком на рефінансування.

Як повідомляє прес-служба відомства, під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили документацію, яка доводить «фінансові оборудки з кредитом рефінансування».

За даними СБУ, фінансова установа отримала від НБУ сто двадцять мільйонів гривень у 2014 році, після цього один із співвласників банку спільно з його керівництвом почали виведення грошей у підконтрольні бізнесмену комерційні структури, кошти перераховувалися під виглядом внутрішньобанківських операцій та кредитування клієнтів.

Крім того, зазначають силовики, здійснювали оборудки з вартістю майна банку, яке перебувало у забезпеченні кредиту рефінансування.

Наразі на майно, що виступало забезпеченням повернення кредиту рефінансування Нацбанку, накладено арешт, додають у СБУ.

Національний банк України видав українським банківським установам рефінансування впродовж 2014-2016 років на загальну суму 319,9 мільярдів гривень.