НБУ зміцнив офіційний курс гривні щодо долара США на 23 копійки

Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні щодо долара США на 23 копійки – до 27,03 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро складає 28,85.

У попередній торговельний день НБУ встановив на рівні 27,26 і послабив офіційний курс гривні на 19 копійок.

У січні курс гривні щодо долара США почав знижуватися, тоді Національний банк України коливання курсу гривні щодо долара США пояснював ситуативними і сезонними факторами, як-то вихідними у США, що припадали посеред тижня, чи спадами ділової активності.