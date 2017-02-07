Аваков пропонує на голову Нацполіції керівника карного розшуку Князєва

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував уряду призначити керівником Національної поліції України начальника карного розшуку Сергія Князєва.

«Сьогоднішні ввечері вніс прем’єр-міністру Володимиру Гройсману кандидатуру Сергія Князєва на призначення головою Національної поліції України. Прем’єр-міністр ухвалить рішення про внесення поданої кандидатури на завтрашньому засіданні Кабінету міністрів», – написав Аваков 7 лютого у Facebook.

За його словами, кандидатуру він вибрав за результатами конкурсу, враховуючи думки членів комісії.

Сергій Князєв очолював Департамент карного розшуку Національної поліції. Від 1995 року працював у карному розшуку. Генерал, кандидат юридичних наук.

У листопаді 2016 року уряд схвалив відставку з посади голови Національної поліції Хатії Деканоїдзе. Вона очолювала відомство з осені 2015 року.

Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про створення консультативної комісії для проведення відкритого відбору кандидатів на посаду нового голови Національної поліції.